В Пловдив задържаха грък, издирван за финансови престъпления за над 5 млн. евро

Пловдивски криминалисти задържаха мъж, обявен за международно издирване заради финансови престъпления за над 5 милиона евро, съобщи МВР. Арестът е станал вчера, а мъжът е на 60 години. Той трябва да лежи 3 години в затвора в южната ни съседка.

Операцията е дело на отдел „Криминална полиция" от областната дирекция на МВР в Пловдив. Според сигнала в Шенгенската информационна система /ШИС/ той е обявен за международно издирване и на основание Европейска заповед за арест следва да бъде екстрадиран в родината си. Официалното искане от властите в Република Гърция е издадено във връзка с влязла в сила ефективна 3-годишна присъда „лишаване от свобода", която мъжът трябва да изтърпи за извършени финансови и стопански престъпления в размер на над 5 милиона евро. Задържането му със заповед по ЗМВР е за срок до 24 часа.

За случая са уведомени Дирекция „Международно оперативно сътрудничество" в МВР за предприемане на последващи действия при изпълнение на процедурата.