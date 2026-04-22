Първа присъда за купуване на гласове на съда в Лом

Мъж на 30 г. от село Аспарухово получава условна присъда от 11 месеца лишаване от свобода" с 3-годишен изпитателен срок

На 14.04.2026 г. на територията на Районно управление – Лом е проведена специализирана полицейска операция за предотвратяване на изборни нарушения и престъпления против политическите права на гражданите.

В хода на полицейската акция е извършено претърсване на адрес в село Аспарухово, община Медковец, обитаван от местен жител. В къщата му са открити и иззети 525 евро и листове от тетрадка с изписани имена на лица и цифри срещу всяко от тях, скрити под легло в една от стаите. При направеното претърсване са намерени и иззети още пистолет "Зораки" без съответното разрешително, кутии цигари "Давидофф Голд слимс" и 200 грама насипен нарязан тютюн, без необходимия акцизен бандерол.

По случаите са извършени разпити на свидетели пред съдия от Районен съд –Лом. На обитателя на дома е наложено задържане до 24 часа като съпричастен към престъпление против политическите права на гражданите. Образувано е бързо производство.

В публично заседание на Районен съд – Лом вчера е одобрено споразумение между 30-годишния и неговия адвокат от една страна и от друга страна - зам.-районния прокурор при РП-Монтана, Териториално отделение – Лом. Подсъдимият, с основно образование, неосъждан, е признат за виновен, че в условията на продължавано престъпление, за периода от 10.04.26 г. до 11.04.2026 г. в село Аспарухово, община Медковец, е дал на 10 човека по сумата от 50 евро, за да гласуват за определена политическа сила.

Магистратите определят наказание от 11 месеца лишаване от свобода, като изпълнението се отлага с изпитателен срок от 3 години. Възпитателната работа по отношение на условно осъдения се възлага на районен инспектор, отговарящ за района по местоживеене на подсъдимия.