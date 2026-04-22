Нови печки и пекарни ще има домашният социален патронаж в Монтана

Кухнята на домашния социален патронаж ще бъде обновена с четири професионални електрически печки и нови пекарни с по три нива на зареждане, съобщи Димитрина Колова – управител на патронажа. Проектът се финансира от фонд „Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика и е на стойност 25 300 евро. От тях 2500 евро са съфинансиране от община Монтана.

Обновяването на материалната база ще подобри ефективността и качеството на предлаганата услуга, която ползват хора в напреднала възраст, със затруднения в самообслужването. Патронажът работи с пълен капацитет, уточнява Колова. За 400 души в града и 10 села се доставя храна пет дни в седмицата. Менюто е тристепенно. Отделно потребителите могат да поръчат суха храна за почивните дни, която се доставя в петък. Месечната такса варира от 35 до 40 евро.

Проектът, който предстои да бъде изпълнен е третият, финансиран от фонд „Социална закрила". През годините със средства от него са закупувани хладилници, фризери и друго кухненско оборудване. През 2022 година е направено обновяване и е увеличен капацитетът на филиалът на патронажа в село Смоляновци, каза още Колова.