Битов скандал след употреба на алкохол станал причина син да убие и разчлени баща си в "Тракия"

Двамата заживели заедно по-малко от месец преди това, карали се често

Обвиняемото лице е дало обяснения по случая, които кореспондират със събрания доказателствен материал. Установено е, че се касае за баща и син, които живеят заедно, както и че поводът за възникване на конфликта между тях, довел до убийството, е битов и след употреба на алкохол от страна на двете лица. Тялото е било разчленено и след това изхвърлено.

Това заяви наблюдаващият прокурор Росен Каменов по случая с открития нарязан труп в пловдивския район "Тракия". Той е категоричен, че събраните доказателства са достатъчни, за да се повдигне обвинение на 22-годишния син на убития мъж. Утре прокуратурата ще поиска от съда да постанови постоянен арест на задържания. Назначена е и експертиза, която ще изследва психологическото състояние на обвиняемия. Той не се води на отчет.

Първите части от трупа бяха намерени в чувал до казаните пред блок 27 в "Тракия" на 8 април. Клошар случайно се натъкнал на тях и подал сигнал до органите на реда, малко след което районът почерня от полиция. Ул. "Георги Данчов" беше затворена, докато служителите правеха оглед, а на място пристигнаха дори шефът на полицията ст. комисар Васил Костадинов, заместникът му комисар Венелин Костов и началникът на Пето районно главен инспектор Николай Кирков. Стана ясно, че в чувала не е цялото тяло, а само част от останките. Две седмици по-късно, на 21 април, полицията задържа сина на убития, който вече е с повдигнато обвинение.

Окръжната прокурорка на Пловдив Ваня Христева посочи, че първоначално е било трудно да се установи самоличността на убития мъж, но към днешна дата тя вече е ясна. Той е 53-годишен, а извършителят е на 22 г. - неговият син. "В резултат на активните действия от 8 до 21 април се стигна до разплитане на това тежко криминално престъпление", каза окръжната прокурорка.

По думите на Росен Каменов синът на загиналия вече е привлечен към наказателна отговорност за умишленото убийство на баща си. Назначени са множество експертизи, включително ДНК, която е доказала самоличността на жертвата. Те ще трябва да изяснят механизма на извършване на убийството. За престъплението, в което е обвинен синът, се предвиждат от 15 до 20 г. лишаване от свобода, доживотен затвор и доживотен затвор без замяна.

Задържаният дал подробни обяснения за случилото се. "Престъплението е извършено в края на март, около 29-30", обясни наблюдаващият прокурор. През това време, до намирането на останките, синът живял с трупа на баща си. Разчленяването станало в дома на двамата. Каменов посочи, че и двамата мъже са били безработни.

Комисар Костов обясни още, че в разследването се включили и двама служители на Главна дирекция "Национална полиция". Органите на реда опитвали едновременно да установят самоличността и на пострадалия, и на извършителя. Основно се били фокусирали върху клошари и чужденци, проверявали и сигналите за домашно насилие от последните 3 месеца. Направена била и справка на обявените за изчезнали от цялата страна.

"На 21 април получихме оперативна информация, която беше потвърдена и установихме самоличността на извършителя. Той направи подробни обяснения, които кореспондират с установените факти", каза зам.-шефът на полицията в Пловдив. По думите му се работи по въпроса да се установят всички части от трупа на разчленения баща. В апартамента са намерени биологични следи от убития, макар синът да е направил опит да ги прикрие. Комисар Костов каза още, че младежът заживял заедно с баща си в началото на март, но се карали редовно.

Водели затворен начин на живот и нямало сигнали от близки за изчезването на по-възрастния мъж. Синът му живял известно време в чужбина, но се прибрал у нас поради липса на средства. Наблюдаващият прокурор предполага, че финансовите проблеми може също да са били повод за скандали между тях.