Протест затваря ключово кръстовище в Пловдив, променят маршрута на пет автобусни линии

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Хора недоволстват срещу строителството на дигата на р. Марица

Кръстовището на бул. "България" с ул. "Динко Дерменджиев" до строителен хипермаркет "Алати" в Пловдив се затваря за движение на моторни превозни средства за времето от 18 ч. до 19 ч. утре, съобщават от "Организация и контрол на транспорта". Причината е протест на гражданско сдружение „Спаси Пловдив" против строителството на дигата на р. Марица.

Заради временната организация на движение, маршрутите на автобусни линии №4, 18, 20, 44 и 222 се променят както следва:

Линия №4

Посока: ЖК "Тракия" А13- ПУ - бул. "България", спирка №94 – Окръжна болница, обратен завой на кръстовището на Спортна зала – Пловдивски университет, направо по бул. "България", спирка №95 – Английска гимназия.

В обратна посока - бул. "България", спирка №95 – Английска гимназия и по утвърдения маршрут.

Линия №18

Посока: Завод "Устрем" – ПУ - бул. "България", спирка №94 – Окръжна болница, обратен завой на кръстовището на Спортна зала – Пловдивски университет, направо по бул. "България", спирка №95 – Английска гимназия.

В обратна посока - бул. "България", спирка №95 – Английска гимназия и по утвърдения маршрут.

Линия №20

Посока: кв. Коматево – ПУ - бул. "България", спирка №94 – Окръжна болница, обратен завой на кръстовището на Спортна зала – Пловдивски университет, направо по бул. "България", спирка №95 – Английска гимназия.

В обратна посока - бул. "България", спирка №95 – Английска гимназия и по утвърдения маршрут.

Линия №44

Посока: Завод Устрем-ПУ - бул. "България", спирка №94 – Окръжна болница, обратен завой на кръстовището на Спортна зала – Пловдивски университет, направо по бул. "България", спирка №95 – Английска гимназия.

В обратна посока - бул. "България", спирка №95 – Английска гимназия и по утвърдения маршрут.

Линия №222

Посока: кв. Прослав – ПУ - бул. "България", спирка №94 – Окръжна болница, обратен завой на кръстовището на Спортна зала – Пловдивски университет, направо по бул. "България", спирка №95 – Английска гимназия.

В обратна посока - бул. "България", спирка №95 – Английска гимназия и по утвърдения маршрут.