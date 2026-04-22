ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Почина операторът Тодор Даскалов, заснел част от и...

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22714802 www.24chasa.bg

Протест затваря ключово кръстовище в Пловдив, променят маршрута на пет автобусни линии

24 часа Пловдив онлайн

1900
Хора недоволстват срещу строителството на дигата на р. Марица

Кръстовището на бул. "България" с ул. "Динко Дерменджиев" до строителен хипермаркет "Алати" в Пловдив се затваря за движение на моторни превозни средства за времето от 18 ч. до 19 ч. утре,  съобщават от "Организация и контрол на транспорта". Причината е протест на гражданско сдружение „Спаси Пловдив" против строителството на дигата на р. Марица. 

Заради временната организация на движение, маршрутите на автобусни линии №4, 18, 20, 44 и 222 се променят както следва:

Линия №4

Посока: ЖК "Тракия" А13- ПУ - бул. "България", спирка №94 – Окръжна болница, обратен завой на кръстовището на Спортна зала – Пловдивски университет, направо по бул. "България", спирка №95 – Английска гимназия.

В обратна посока - бул. "България", спирка №95 – Английска гимназия и по утвърдения маршрут.

Линия №18

Посока: Завод "Устрем" – ПУ - бул. "България", спирка №94 – Окръжна болница, обратен завой на кръстовището на Спортна зала – Пловдивски университет, направо по бул. "България", спирка №95 – Английска гимназия.

В обратна посока - бул. "България", спирка №95 – Английска гимназия и по утвърдения маршрут.

Линия №20

Посока: кв. Коматево – ПУ - бул. "България", спирка №94 – Окръжна болница, обратен завой на кръстовището на Спортна зала – Пловдивски университет, направо по бул. "България", спирка №95 – Английска гимназия.

В обратна посока - бул. "България", спирка №95 – Английска гимназия и по утвърдения маршрут.

Линия №44

Посока: Завод Устрем-ПУ - бул. "България", спирка №94 – Окръжна болница, обратен завой на кръстовището на Спортна зала – Пловдивски университет, направо по бул. "България", спирка №95 – Английска гимназия.

В обратна посока - бул. "България", спирка №95 – Английска гимназия и по утвърдения маршрут.

Линия №222

Посока: кв. Прослав – ПУ - бул. "България", спирка №94 – Окръжна болница, обратен завой на кръстовището на Спортна зала – Пловдивски университет, направо по бул. "България", спирка №95 – Английска гимназия.

В обратна посока - бул. "България", спирка №95 – Английска гимназия и по утвърдения маршрут.

Автобус по линия 44 в Пловдив.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Имаме право на вода, но тя не е безплатна - изисква ресурси, поддръжка и отговорност (Видео)