Съдят мъж от санданското село Склаве, заканил се да убие жена си с нож

Мъж от санданското село Склаве застава пред съда за закана с убийство. Районна прокуратура – Благоевград, Териториално отделение – Сандански, внесе в съда обвинителен акт срещу К.М., на 49 години. Той живеел от 8 години във фактическо съпружеско съжителство с А.А. Двамата имат малолетна дъщеря.

От години той упражнявал психически тормоз върху жената, отправяйки й всекидневно обиди и закани. Агресията му се засилвала след употреба на алкохол, което ставало често.

А.А. живеела под постоянен стрес, но приемала положението заради децата и нежеланието да притеснява близките си.

На 14.11.2025 г. К.М. се намирал в дома си в с. Склаве, община Сандански, като пиел ракия. Той тормозел и обиждал жената, държал се агресивно. Насочил кухненски нож спрямо нея, отправяйки й закани с убийство. Замахнал с него към гърдите й, но тя успяла да предотврати нараняване. За случая бил подаден сигнал за на телефон за спешни случаи 112.