39-годишен пада от мотоциклета си на пътя в Ген. Тошево, отказва кръвни проби

Дияна Райнова

Паднал моторист. Снимка: Архив

39-годишен пада от мотоциклета си на пътя в Ген. Тошево, отказва кръвни проби, съобщават от Областната дирекция на МВР – Добрич.

На 21 април, около 23:40 часа е получено съобщение за самокатастрофирал мотоциклетист, паднал на пътното платно до кръстовището на улиците „Хан Кардам" и ул. „Цар Симеон" в град Генерал Тошево. Изпратените полицейски екипи на място установяват мотоциклет „Хонда" без поставени регистрационни табели, управляван от 39-годишен мъж, известен на МВР.

При инцидента няма пострадал. При извършения оглед е установено, че, поради движение с несъобразена скорост, водачът пада на пътното платно, като е затиснат от мотоциклета. Той е във видимо нетрезво състояние, но отказва да бъде изпробван с техническо средство за употреба. Транспортиран е до болницата в Добрич, където са взети кръвни проби за изследване. Задържан е за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо полицейско производство.

