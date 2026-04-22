ОИК-Пазарджик проверява новоизбран кмет дали си е прекратил фирмата

Общинската избирателна комисия в Пазарджик е започнала проверка дали кметът на Мало Конаре Дончо Цървуланов, който положи клетва като кмет на 12 март 2026 г., е предприел нужните действия да заличи фирмата си фирма ЕТ „Кибертеч- Дончо Цървуланов". Сигналът е подаден от гражданката Димитрийка Пеева.

Срокът за предприемане на тези действия е едномесечен от полагането на клетвата и е изтекъл на 12 април.

Общинската избирателна комисия в Пазарджик е поискала председателят на Общински съвет Пазарджик – Десислава Тодорова, да ги информира дали Дончо Цървуланов е внесъл своето уведомление, че е предприел действия по заличаването на фирмата си.

При положение, че няма подадени документи за заличаването му като управител на фирмата, в най-голямото село в Община Пазарджик отново ще има избори.

Само преди 2 месеца в Мало Конаре бяха проведени частични кметски избори, след като предишният управник от коалицията на бившия общински кмет Тодор Попов- Димчо Караиванов подаде оставка и премина на държавна работа в здравно заведение.