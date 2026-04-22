Осъдиха касиерка в пощата в Кюстендил, присвоила 30 500 евро

Касиерка в пощата в Кюстендил е осъдена за присвояване на над 30 хил. евро. С присъда, Районен съд Кюстендил призна подсъдимата Р. М. за виновна, че през периода от 01.07.2024 г. до 22.07.2024 г. е извършила осем деяния през непродължителен период от време, в качеството й на касиер в пощенска станция към РПС – Кюстендил, изпълняваща работа свързана с пазене и управление на чуждо имущество, присвоила чужди пари, собственост на „Български пощи" ЕАД. Общо паричната сума в размер на 59 699.13 лева или 30523.68 евро.

Делото се гледа по реда на съкратеното съдебно следствие, като подсъдимата признава всички факти и обстоятелства от обвинителния акт и при многобройни смекчаващи вината обстоятелства, съдът й налага наказание „пробация", изразяваща се в следните пробационни мерки: „задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 1 година и 6 месеца, с периодичност два пъти седмично и „задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 1 година и 6 месеца.

Съдът, под председателството на съдия Мая Миленкова, в състав с двама съдебни заседатели, осъжда Р. М. да заплати на „Български пощи" ЕАД сумата в размер на 30 523.68 евро или 59699.13 лева, ведно със законната лихва, считано от 22.07.2024 г. до окончателното й изплащане, като за разликата до пълния претендиран размер от 60 000 лева, отхвърля иска като неоснователен. Присъдата подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд Кюстендил.