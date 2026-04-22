Гюров: Синдромът 26 секунди се пренесе и в прокурорската колегия. Рискът е новият човек да се окаже като стария (Видео)

Сарафов беше известен с обядите с джуджета и контактите е Еврото

"Временният главен прокурор Борислав Сарафов е подал оставка от поста, който всъщност незаконно заема. Нашата заслуга е, че не замълчахме под ударите на неговите шпицкоманди. Това е човекът, който спря разследването срещу 72-ма брокери на гласове с имунитет. Човекът, който благослови разследванията срещу мен, главния секретар и трима министри по сигнали на кафявите медии, докато се борехме за честни избори. Сарафов беше известен с обядите с джуджета и контактите е Еврото. Нашата заслуга е, че не замълчахме под ударите на неговите шпицкоманди. Дадохме кураж на смелите хора в прокуратурата да счупят омертата, да свидетелстват за мрежите от зависимости. Тези показания остават и могат да бъдат използвани, за да се разнищят до край всички плетки и връзки, които са завързали прокуратурата и и пречат да работи в полза на обществото. Сега виждаме два риска". Това казва във видео служебният премиер Андрей Гюров.

"Синдромът 26 секунди се пренесе и в прокурорската колегия. Поразяващо бързо и с завидно единодушие свалиха Сарафов. Рискът е новият човек на неговото място да се окаже като стария. Затова знаем, че там менюто е кратко, а прегрупирането става бързо, когато някой се обади. Решението днес изглеждаше добре планирано, добре режисирано и изпълнено като за пред публиката. Другият риск е политиците да решат, че тази пирова победа е спечелила дългата война за справедливост", казва още той.

"Истината е, че нищо не започва и няма да свърши със Сарафов. Политиците трябва да действат мъдро, но бързо. Не със закани, а със закони. И с почтеност!

Защото джуджетата са много, евро също има, както се видя преди изборите. И ако им се позволи, ще си отхапят опашката, но ще оцелеят. После ще се прегрупират, ще се размножат и ще пребъдат. Новият парламент не трябва да го позволява!", категоричен е той.