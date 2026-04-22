Илияна Йотова: Обществените медии са активни участници в демократичните процеси

Илияна Йотова: Обществените медии не са безмълвни регистратори на събитията, а активни участници в демократичните процеси

Качествената журналистика се прави от смели журналисти, но и с ресурси, гарантиращи икономическа и политическа независимост, заяви президентът на Медийната среща на върха на Европейския съюз за радио и телевизия

Когато ударите по устоите на демокрацията са непрестанни, а икономическият, финансовият и политическият натиск върху медиите – все по-настоятелен, общността на журналистите трябва да напомни в обединен глас, че ако свободната и независима журналистика е под заплаха, гражданите губят собствената си независимост и собствената си свобода. Да напомни, че обществените медии не са безмълвни регистратори на събитията, а активни участници в процесите.

Това заяви президентът Илияна Йотова при официалното откриване на Медийната среща на върха на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), който за пръв път се провежда в София. Форумът събира у нас ръководители на обществени медии и професионалисти в областта на радиото, телевизията и дигиталните медии от цяла Европа, като тази година ще се включат 150 делегати от 47 медийни организации.

В приветствието си към участниците Илияна Йотова посочи, че свободата на словото, правото на достоверна информация, независимостта на медиите не са достижения, дадени веднъж завинаги, макар и записани в редица документи, а трябва ежедневно да се борим за тях – общество, институции, журналисти.

Често икономическият, финансов, политически натиск вървят ръка за ръка. Даже се поставя въпросът може ли да съществуват медиите, ако няма финансово покровителстване или зависимост от политическото представителство – тогава, когато те се финансират от парламентарни мнозинства или от управлението, заяви президентът.

Държавният глава подчерта, че аудиторията на обществените медии не се състои от обикновени потребители на услуги, а от граждани с будна съвет, с мисъл не само за собственото си оцеляване, от хора, които се нуждаят от истина и обективност. В същото време изключително труден е ангажиментът на обществените медии за служба в полза на гражданите днес, когато пред очите ни международният правов ред се променя, потъпкват се основни човешки права, воювани с десетилетия. Средата е плодотворна за популизъм, за спекулации с естествените страхове и тревоги на хората, заяви Илияна Йотова. Тя очерта и друго предизвикателство пред обществените медии – неравностойната конкуренция на социалните мрежи и изкушението на немалко политици да създават собствени канали за комуникация.

В сложното време, в което живеем, именно на обществените медии разчитаме да са пазителите на обективното представяне на фактите, в контекст, със задълбочен анализ, от който се нуждаем, за да се ориентираме в света около нас, каза Илияна Йотова. Тя отбеляза, че в приливните вълни на информационния поток още повече расте ролята на отделния журналист - властелин на думите, който с познание, с професионализъм да преведе на аудиторията сложните процеси, да защитава аргументи и да води към истината. Няма по-добро средство срещу фейкнюз или пропагандата, която измества журналистиката, допълни Илияна Йотова.

Тя заяви, че медиите са място за диалог и с позитивната претенция да бъдат терен, на който се срещат богата палитра от гледни точки, концепции, визии във всяка сфера от живота.

Държавният глава посочи, че новите технологии, изкуственият интелект, социалните мрежи са изпитание за критичното мислене, но са също предизвикателство за способността на обществените медии да бъдат видими в дигиталната ера. Аудиторията става все по-взискателна към медиите и технологичното обновление не е въпрос на избор, а на отговорност, каза Илияна Йотова.

По думите й дигитализацията изисква не само далновидност, но и стабилно, предвидимо и адекватно финансиране на обществените медии. Качествената журналистика се прави от смели журналисти, но и със ресурси, които гарантират независимост и предотвратяват политически и икономически намеси, заяви президентът.

Илияна Йотова поздрави генералните директори на Българската национална телевизия и Българското национално радио за домакинството на медийната среща на върха в София. Тя изтъкна, че през годините Европейският съюз за радио и телевизия се е утвърдил като платформа за обмен на различни новини, културни, спортни събития, дава възможност обществените медии да споделят добри практики и задават стандарти. Вярвам, че когато обществените медии зададат тона на високите професионални стандарти, това ще допринесе за оздравяване на целия медиен пейзаж, посочи Илияна Йотова.

В официалното откриване на медийната среща участваха още заместник генералният директор на Европейския съюз за радио и телевизия Жан Филип де Тендер, генералният директор на БНР Милен Митев и генералният директор на БНТ Милена Милотинова.