В ОУ „Васил Априлов“ в Русе откриха модерен STEM кабинет по природни науки в Деня на Земята

В Международния ден на Земята в ОУ „Васил Априлов" в Русе беше открит нов STEM кабинет по природни науки, създаден да развива интереса към науката и практическите умения на учениците.

Директорът на училището Гергана Григорова приветства официалните гости и присъстващите, като подчерта значението на модерната учебна среда за качественото образование и за изграждането на умения, необходими на децата в съвременния свят.

Сред официалните гости на събитието бяха заместник-кметът на община Русе Енчо Енчев, началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева, както и директори на русенски училища.

„Откриването на този STEM кабинет именно в Деня на Земята носи силен символичен смисъл. Инвестицията в образователната среда е инвестиция в бъдещето на децата. Вярвам, че тук те ще откриват, ще експериментират и ще развиват своя потенциал", заяви заместник-кметът Енчо Енчев.

„Училището е мястото, където се изграждат не само знания, но и ценности, спомени и увереност. След години ще се връщате тук с благодарност, защото именно тук започва пътят ви напред. Този STEM кабинет е пространство на възможности – място, в което идеите оживяват", каза д-р Росица Георгиева.

По време на събитието учениците представиха експерименти по химия, физика и биология, както и разработки в областта на роботиката, които предизвикаха интереса на присъстващите.

Директорът на учебното заведение Гергана Григорова подчерта, че новият STEM кабинет ще предостави модерна и вдъхновяваща среда за обучение, която ще насърчи любознателността, критичното мислене и практическите умения на учениците, подготвяйки ги за предизвикателствата на бъдещето.