Пловдивчанинът убил баща си с кухненски нож в шията, дни наред изхвърлял части от тялото му

По-възрастният изпил литър алкохол, по-младият - около 200 грама, и се скарали за дистанционното на телевизора

22-годишният младеж, обвинен в убийството на баща си в апартамент в пловдивския район "Тракия", го намушкал в шията с кухненски нож. По-възрастният мъж, на 53 г., паднал на земята и починал в резултат от нараняването. Вместо да се обади на Спешна помощ или на полицията, в следващите дни на няколко пъти синът изхвърлял части от тялото в найлонови чували в контейнери за смет, близо до блок 27, където живеели.

Това съобщиха допълнително от Окръжната прокуратура в Пловдив след брифинга, на който бяха разкрити подробности около случая с разчленения труп, открит до контейнери в Пловдив.

Както "24 часа" вече писа, 22-годишният мъж се прибрал от чужбина поради безпаричие и заживял при баща си в малък апартамент в "Тракия" в началото на март. Синът се дразнел от поведението му, който редовно употребявал алкохол, обиждал го и му натяквал, че докато бил студент в Германия го издържал.

През неустановена вечер в края на март двамата отново били в жилището си. Бащата бил употребил около литър алкохол, а синът му - около 200 грама концентрат. Между тях възникнал конфликт за дистанционното на телевизора, понеже по-възрастният мъж го бил взел и удрял с него крака си. Синът му направил забележка и двамата се скарали. Младежът взел ножа и пробол баща си.