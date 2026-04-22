Почина Тодор Даскалов, един от първите оператори на БНТ в Пловдив

Колегиален, сърцат, изключителен човек. Това може да се каже за Тодор Даскалов, дългогодишен оператор в БНТ–Пловдив, който днес ни е напуснал на 75 години.

Той е един от първите оператори в новините на пловдивския телевизионен център. Камерата му е запечатала знакови моменти от най–новата история на Пловдив. Автор и пазител е на архив от ценни фотографии от историята на телевизията и на града, казват колегите му, с които е работил. "Обичаше работата си е бе отдаден на нея", тъгуват хората, с които е бил по репортажи.

В последните години всяка сутрин заснемаше от прозореца на жилището си утрините и пожелаваше на приятелите си във фейсбук да имат хубав ден. От известно време обаче престана да публикува тези магически изгреви.

"Ще те помним такъв, какъвто беше: добър, забавен, креативен, винаги готов да превърнеш всеки обикновен ден в шоу. Ще те помним с обич!", пише Малина Калоянова, близка до семейството на Даскалов.

Пловдивският екип на "24 часа" изказва съболезнования на близките на Тодор Даскалов!