Арх. Георгиев: Искаме да превърнем Княжеската градина от място на конфронтация в място за диалог

"Намерението ни е да превърнем Княжеската градина от място на конфронтация в място за диалог." Това каза столичният заместник кмет по градоустройство арх. Любо Георгиев по повод демонтажа на скелето на Паметника на съветската армия.

След продължителен застой Столичната община и Областната управа предприемат координирани действия за възстановяване на едно от най-централните публични пространства на София.

През последните години зоната около паметника беше оградена и извадена от градския живот. В последните месеци, след разговори с областния управител Вяра Тодева, беше постигнато съгласие за конкретни стъпки за връщане на живота в пространството.

„Говорим за пространство в самото сърце на града, което в момента не се използва пълноценно. В продължение на години това място беше извадено от живота на София и сега е време да го върнем обратно на хората", каза арх. Любомир Георгиев.

Още в следващите месеци ще започне постепенно отваряне на централната зона чрез събития и ежедневни активности, като ще се използва наличната инфраструктура – павилиона, спортните зони и подлезите.

„Няма да чакаме крайно решение, за да започнем да използваме пространството. То трябва да заживее отново още сега", заяви арх. Георгиев.

Паралелно с това ще се събират мнения и данни чрез анкети, фокус групи и директна работа с хората на място. Те ще послужат за изготвяне на задание за архитектурен конкурс за бъдещата трансформация на градината.

„Първо ще видим как реално се използва пространството и какво искат хората, и на тази база ще подготвим заданието за бъдещия проект", допълни той.

Целта е Княжеската градина да бъде върната на хората като живо и достъпно градско пространство.