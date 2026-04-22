Принца на Пловдив Тодор Тимонов - на свобода срещу 500 евро

Мая Вакрилова

Тодор Тимонов - Лимона

Резултатите от химическата проба ще кажат дали е шофирал и с наркотици освен алкохол

На свобода срещу 500 евро Районният съд в Пловдив е пуснал под гаранция бившия футболист на "Ботев" (Пд) и ЦСКА Тодор Тимонов, наричан Принца на Пловдив, хванат да шофира БМВ-то си пиян, научи "24 часа". Колата му е иззета.

Той е съдействал на органите на реда, не е осъждан и това е натежало съдът да го освободи под гаранция.

39-годишният Тимонов беше спрян за проверка в неделя след 19,30 часа на ул. "Лерин". Тестът с дрегер отчел 1,5 промила алкохол. Той изкара 24 часа в ареста. Прокуратурата му повдигна обвинение за шофиране под въздействието на алкохол, като същевременно назначи и химическа експертиза за употреба на наркотици. Ако резултатът е положителен, Тимонов ще носи отговорност и за това престъпление.

Той е известен пловдивски футболист, играл е в "Ботев" (Пд), в ЦСКА, в руския "Анжи" и "Локомотив" (Пд). През лятото на 2018 година се присъедини към "Марица".

Четете още

Още от Криминални

Водещи новини

Имаме право на вода, но тя не е безплатна - изисква ресурси, поддръжка и отговорност (Видео)