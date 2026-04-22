Изтеглиха катастрофиралия украински автобус край Малко Търново

Катастрофиралият автобус.

Автобусът, който тази сутрин пропадна в дере край Малко Търново на път за Турция, вече е изтеглен. Това съобщи кметът на общината Илиян Янчев.

Автобусът с украинска регистрация е изваден с кран и е обезопасен. Той ще бъде транспортиран до място, където ще бъде извършен подробен оглед за установяване на техническото му състояние, съобщава БТА.

Автобусът, пълен с украински туристи, пропадна в дере, след като тръгна самостоятелно на заден ход. Двамата шофьори са били извън автобуса.

Инцидентът стана в близост до граничния пункт "Малко Търново". В автобуса са пътували общо 39 души — 36 пасажери, двама шофьори и един стюард. Двама от пътуващите са загинали, девет души са откарани в болница в Бургас.

Заради дейностите по изтеглянето на автобуса пътят в посока граничния пункт бе временно затворен.

Катастрофиралият автобус.

