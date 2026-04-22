Блъсната при маневра назад възрастна пешеходка в Асеновград прегазена два пъти

Апелативният съд потвърди 3-годишната условна присъда на Ахмед Бекир

74-годишната Найме Расимова от Асеновград, която почина, след като беше блъсната от кола в двора на сервиза на синовете си, е била прегазена 2 пъти. Това става ясно от решението на Апелативния съд в Пловдив, с което условната присъда на водача Ахмед Бекир от 3 години с изпитателен срок от 5 и 48 месеца без книжка е потвърдена.

На 4 март 2024 г. 23-годишният сега Бекир отишъл до сервиза на синовете на Найме - Сурай, Нурай и Гюнай, за да се снабди с някакъв инструмент. След това се качил на мерцедеса си и потеглил назад, но не видял, че майка им в това време излиза на двора. Прегазил я при маневрата назад, а след това и придвижването си напред. Жената била откарана в УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив, но починала от тежките травми.

Бекир не оспори постановената от окръжните магистрати в Пловдив присъда, но делото стигна до втората инстанция по жалба на синовете на починалата жена. "Каквото решите вие, много съжалявам за случилото се", обърна се водачът към въззивния състав.

Решението за потвърденото наказание не е окончателно и подлежи на обжалване пред ВКС.