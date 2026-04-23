Пловдив модернизира 9 ключови паркинга със смартбариери и безконтактно плащане

Високоскоростни бариери ще има пред хотела в абсолютния център на града - ще се отварят и затварят за около 1,3 секунди

Сега се образуват опашки на влизане и излизане заради заплащане на ръка и издаване на хартиени билети

Умни бариери с възможност за плащане с карта или чрез мобилен портфейл ще има на 9 ключови паркинга в Пловдив. Основната цел е да се премахнат опашките от коли при таксуване при охранител или издаване на хартиени билети, да се подобри контролът и да се повиши сигурността на оставените за престой автомобили.

Проектът е на стойност 191 734,46 евро

без ДДС и включва демонтаж на старото оборудване, както и доставка и инсталация на нови автоматизирани смартсистеми.

"В началото след модернизацията ще продължи да има служители по тези 9 паркинга, но постепенно се предвижда броят на хората да намалее. Не е възможно човешкият фактор да бъде напълно заобиколен, тъй като има дейности, които не могат да се изпълняват изцяло технически. Процесът ще се осъществява поетапно, като част от служителите ще бъдат пренасочени към други позиции", обясни пред "24 часа" директорът на общинското предприятие "Паркиране и репатриране" Ненко Калакунов.

Модернизацията ще обхване паркингите пред хотел "Тримонциум", на улиците "Звезда", "Петко Д. Петков" и "Владивосток", на Рилон център, бул. "Шести септември", пред някогашния магазин "Перла", до зала "Колодрума" и на Гребната база.

На повечето от тях ще бъдат изградени нови входно-изходни модули с автоматични бариери и системи, които ще разпознават автомобилите само по регистрационни номера.

Новите бариери ще имат информационни дисплеи с висока резолюция и модерни разплащателни терминали. Внасянето на дължимата такса ще може да се извършва както в брой, така и с банкова карта или чрез мобилни услуги като "Епъл пей" и "Андроид пей". След въвеждане на регистрационния номер системата ще изчислява дължимата сума, а след плащане престоят ще се счита за приключен.

Софтуерът ще управлява всички устройства в реално време,

ще следи натовареността на входовете и изходите и ще отчита за евентуални проблеми. Освен това ще събира данни за използването на съоръженията и точността на разпознаване на номерата. Камерите ще могат да съхраняват информация и да подават гласови известия към посетителите.

Към момента паркингите, включени в проекта, функционират с различна степен на оборудване и организация, като при повечето липсват съвременни автоматизирани системи. Паркингът на "Тримонциум" разполага с бариери, но заплащането се извършва на място чрез служител, като са монтирани общо четири бариери – по две на вход и изход. На ул. "Звезда" в квартал "Христо Смирненски" паркирането е автоматизирано чрез хартиени билети, които се валидират за престой, включително за детския център и ресторанта в близост. Паркингът до Рилон център има само една бариера, която е в лошо състояние, а таксуването се извършва от охрана, като част от посетителите на близкия бизнес център ползват паркинга безплатно.

Подобна е ситуацията и на бул. "Шести септември", където има една бариера и служител, който контролира достъпа и валидира билетите. Зоната за спиране пред магазин "Перла" също е с входна и изходна бариера, но те са амортизирани, а билетите се предоставят от охранител. На Колодрума се използват автоматични хартиени билети като единствен начин за отчитане на престоя. На ул. "Петко Д. Петков" липсва система за разплащане, като е наличен единствено светофар за организация на движението. Сходно е положението и на ул. "Владивосток", където няма изградени паркинг инфраструктура и бариери, а заплащането се извършва при охраната. На паркинга на Гребната база се предвиждат удължаване на острова и реорганизация на пространството с оформяне на велоалея.

Паркингът на Гребната база е с ръчна бариера и се дължи еднократна такса

за неограничен престой

А съоръжението на ул. "Петко Д. Петков" е подземно и повечето места в него се заемат от живеещи в района, които плащат месечен абонамент.

В проекта е предвидено на паркинга на "Тримонциум" да бъдат изградени две входни и две изходни автоматични бариери към бул. "Цар Борис III", които ще работят с висока скорост - отваряне и затваряне за около 1,3 секунди. Освен това се предвижда и допълнителен изход към ул. "Д-р Г. М. Димитров". На локацията на ул. "Звезда" системата ще остане автоматизирана, но основният идентификатор за престоя вече ще бъде регистрационният номер на автомобила вместо хартиен билет. За зоната при Рилон център ще бъде поставена нова бариера, преместена от друг обект, която ще работи с микровълнов радар за по-ефективен контрол.

При съоръжението на бул. "Шести септември" ще се изгради изцяло нова автоматична система с разпознаване на регистрационни номера. Това включва оформяне на остров с бариери, входно-изходни модули и разплащателна колона. Сходни подобрения са предвидени и за обекта при магазин "Перла", където също ще бъде внедрена нова автоматизирана система със същите компоненти. В зоната около Колодрума ще бъдат монтирани два нови входно-изходни модула, които ще улеснят достъпа и отчитането на престоя. Съоръжението на ул. "Петко Д. Петков", което е предназначено за правоимащи, ще се сдобие с бариерата, преместена от "Тримонциум", с което ще се подобри контролът на достъпа. На ул. "Владивосток" ще бъде изградена изцяло нова система за управление на престоя, включително бариери, входно-изходни модули и разплащателна колона, като ще се извършат и необходимите строително-монтажни дейности. При зоната на Гребната база се предвиждат удължаване на острова, реорганизация на пространството с оформяне на велоалея и подмяна на съществуващите бариери.

На някои локации ще се извършат и допълнителни строително-монтажни дейности.

Обществената поръчка за тази модернизация вече е обявена и оферти се приемат до 20 април т. г. В посочения срок е постъпила само една оферта.