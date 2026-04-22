3 години след напъните да съборят Сарафов, 3 дни след изборите той го реши за 5 минути (Обзор)

Ваня Стефанова беше избрана за и.ф. главен прокурор, ще е на поста до 22 октомври

Той се връща като шеф на националното следствие, мандатът му там изтича в края на 2027 г.

Три дни след като “Прогресивна България” на Румен Радев спечели триумфално изборите, Борислав Сарафов подаде оставка като и.ф. главен прокурор. А Прокурорската колегия назначи на поста за следващите 6 месеца заместничката му Ваня Стефанова. Така тя става първата жена на този пост. (За нея виж по-долу.)

Ваня Стефанова

Цялата процедура отне около 5 минути, дебат нямаше. Рокадата, която някои определиха като прегрупиране по израз на самия Сарафов отпреди три години, предизвика лавина от коментари. (Какво казаха президентът Илияна Йотова и правосъдният министър Андрей Янкулов - виж по-долу.)

Подобен развой на събитията не е изненадващ, тъй като мнозина юристи прогнозираха, че Сарафов, който изкара като временен главен прокурор 2 години и 10 месеца, ще се оттегли след изборите. Сега той ще се върне начело на Националната следствена служба, тъй като мандатът му като неин директор изтича в края на 2027 г.

Като шеф на следствието той е и зам. главен прокурор по разследването

Стефанова пък би трябвало да остане на поста до 22 октомври, тъй като според последните промени в съдебния закон мандатът на изпълняващия функциите е 6 месеца. След това ще я смени Магдалена Лазарова, другата зам. главна прокурорка.

Дори и дотогава да има нови членове на Висшия съдебен съвет (ВСС), избрани от парламента и съдебната власт, е малко вероятно те да успеят веднага да излъчат титуляр главен прокурор. Процедурата е дълга и отнема около 3 месеца. Ако и след Лазарова няма избран титуляр, ще се канят всички прокурори от ВКП по старшинство.

Преди прокурорите обаче тази процедура е много вероятно да бъде извървяна във ВАС, тъй като там вече и вторият зам.- шеф Любомир Гайдов зае временно поста.

Настоящият състав на ВСС

не може да избира обвинител №1, защото е с изтекъл мандат

С промените в съдебния закон от януари м.г. му беше забранено да се занимава с главния прокурор и с шефовете на ВКС и ВАС. Може само да назначава временните шефове.

Разбира се, може да има и друг развой, като се има предвид как политическите промени влияят на съдебната власт.

В сряда събитията се развиха светкавично. В началото на деня Иван Демерджиев, който е човекът от “Прогресивна България”, основно говорещ по темата за съдебната система, призова Сарафов да подаде оставка.

Искам съвсем ясно да заявя на Сарафов и на прокурорската колегия на ВСС - времето за шикалкавене изтече. Сарафов трябва да си тръгне незабавно! И той, и ВСС са длъжни да спрат да се държат като щит на една компрометирана власт. Твърде дълго това състояние продължава, рушейки доверието в прокуратурата и накърнявайки устоите на правовата държава!, написа Демерджиев във фейсбук.

Ден по-рано той влезе в задочен спор с правосъдния министър, когото призова да нареди на съдебната охрана да не пуска Сарафов в кабинета му. Янкулов пък повтори позицията си, че въпросът трябва да се реши само с правни способи.

Час и половина след втория призив на Демерджиев стана ясно, че Сарафов е депозирал в Прокурорската колегия, която заседава всяка сряда, заявление, че оттегля съгласието си да бъде и.ф. главен прокурор.

Почти веднага на интернет страницата на прокуратурата се появи и негово обръщение към прокурорите, следователите и служителите.

Решението си взех още преди време,

след внимателна преценка на всички правни и институционални последици. Отложих неговото оповестяване, за да не допусна допълнителна дестабилизация на прокуратурата в условията на продължителна и тежка политическа криза, която, надявам се, както и мнозинството от българските граждани демонстрираха, този път е намерила своето успешно разрешение.

За съжаление, през изминалите месеци прокуратурата продължи да бъде подлагана на неоснователен и неправомерен натиск. Наред с това станах обект на целенасочена очерняща и компроматна кампания. Въпреки това поставих над всичко интереса на институцията, на която съм посветил повече от три десетилетия от професионалния си път, и поех отговорността да продължа изпълнението на функциите си.

Считам, че към настоящия момент са налице предпоставки за нов етап в развитието на прокуратурата - етап, основан на устойчивост и предвидимост.

В началото на заседанието на колегията беше съобщено за сведение изявлението на Сарафов. По него нямаше гласуване, защото не е необходимо. Колегията само отправи питане към Ваня Стефанова дали иска да заеме поста. Калина Чапкънова предложи да бъдат питани и двете зам. главни прокурорки, но кадровиците избраха Стефанова, тъй като тя има по-голям стаж на поста - 2 години и четири месеца, а Лазарова - 11 месеца.

След час дойде нейният отговор и кадровиците единодушно я назначиха.

Сарафов заемаше поста от 16 юни 2023 г., след като ВСС освободи Иван Гешев не само като главен прокурор, но изобщо от системата.

Любопитен детайл е, че именно Сарафов оглави опозицията срещу него в края на май 2023 г. После се кандидатира и за титуляр, но ден преди изслушването и гласуването парламентът прие промени в съдебния закон, с които на ВСС беше забранено да провежда избор. Сарафов атакува това решение във ВАС, казусът стигна до КС, но той оттегли жалбата си и делото беше прекратено. После

Прокурорската колегия реши, че 6-месечният срок не се отнася до Сарафов,

защото бил заварено положение, а в закона не пишело, че има обратна сила. Те на два пъти решиха, че той трябва да остане и.ф. главен прокурор. През септември м.г. ВКС излезе със становище, че е нелегитимен. Казусът за втори път стигна до Конституционния съд, който преди седмици обяви, че 6-те месечния мандат на временните шефове по върховете на Темида не противоречи на основния закон.

Президентът Илияна Йотова: Необходима, но само първа стъпка! Отговорност на депутатите е да има нов ВСС, който да гарантира правосъдие и справедливост

Президентът Илияна Йотова

Оставката на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов е необходимата, но само първа стъпка. Отговорността оттук нататък е на Народното събрание, където с максимален консенсус да се реши въпросът с изтеклия мандат на Висшия съдебен съвет и да бъде избран нов, достатъчно авторитетен състав, който да гарантира прозрачността на всички процедури, а това е работа и отговорност на политиците.

Така в сряда президентът Илияна Йотова коментира подадената от Борислав Сарафов оставка. И подчерта: “Ние, българските граждани, искаме правосъдие, което гарантира справедливост”.

Президентът изрази личното си мнение, че Сарафов е трябвало да се оттегли от поста доста отдавна. Йотова даде и своите аргументи за тази позиция: “Трябваше да го направи, след като няма достатъчно аргументи за това оставане, при тези безкрайни дискусии дали е законно, или не е. Когато става въпрос за законност, по-добре беше да се оттегли и да отпуши този процес”.

“Вчера (във вторник - б.р.) казах, че това ще бъде лично негово решение и преценка, днес той го направи. За мен това е необходима, но само първа стъпка. Оттук нататък отговорността е на Народното събрание и аз се надявам с максимален консенсус да се преодолеят както изтеклите мандати, така и прозрачно да бъде избран нов ВСС - достатъчно авторитетен, който да гарантира оттук нататък прозрачността на всички процедури. Защото това е работа и отговорност на политиците. А ние, българските граждани, искаме правосъдие, което гарантира справедливост”, каза президентът.



Министър Андрей Янкулов: Проява на свободна воля ли видяхме

Той призова гражданското общество и професионалната общност да са по-активни

Правосъдният министър Андрей Янкулов

Винаги съм казвал, че министърът на правосъдието не може и не би трябвало да може да маха и слага дори временния главен прокурор, а как ще се управлява прокуратурата, следва да се определя в независимата съдебна власт, по закон и в резултат на свободно формирана воля. Проявлението на такава воля ли видяхме? Това попита във фейсбук правосъдният министър Андрей Янкулов.

Още в първия си работен ден на поста той поиска прокурорската колегия да освободи Борислав Сарафов, но кадровиците отказаха, защото вече два пъти се били произнасяли. После служебният министър настоя да бъде образувано дисциплинарно производство срещу Сарафов и той да бъде освободен изобщо от системата. Засега колегията не се е произнесла по това искане.

“Във Висшия съдебен съвет се упражняваха в реторически похвати и използване на привидно законови процедури, за да избегнат неизбежното, но по този начин го доведоха до неговия логически абсурд и крайно решение”, коментира в сряда Янкулов.

По думите му “от днес има временно изпълняващ функциите главен прокурор, който може да упражнява правомощията си в пълен обем, ще бъде признат от съдилищата и актовете му няма да опорочават конкретни наказателни производства”.

Янкулов добавя още, че Ваня Стефанова ще остане на поста шест месеца, което вече не подлежи на никакви тълкувания.

“Действията ми като служебен министър на правосъдието през последните два месеца бяха именно в насока постигане на този резултат чрез поставяне на темата в центъра на обществения и професионалния дебат. По безпрецедентен начин в дискусиите се включиха и прокурори от системата, които направиха пробив в стената на мълчанието и ясно заявиха несъгласието си с начина на управление на институцията през последните близо три години”, пише още той.

Янкулов завършва с това, че в следващите месеци ще се решават промените в съдебната власт. И призовава гражданското общество и професионалната общност да са по-активни, за да има качествено правосъдие, а не поредното прегрупиране.



За първи път жена – работила е по най-тежките дела

Стефанова е завършила с отличие право в Софийския университет, започва като следовател още на 23 години

Новият и.ф. главен прокурор Ваня Стефанова е първата жена, която заема този пост. Любопитен детайл е,че в момента на почти всички най-висши позиции в държавата са жени.

През последните години името на Стефанова се свързва основно с участието ѝ в междуведомственото звено на МВР, ДАНС и прокуратурата за борба с изборната търговия. Допреди да бъде назначена за заместничка на Сарафов на 25 януари м.г., в продължение на пет години тя ръководи специализирания отдел във ВКП, който работи по най-тежките дела за организирана престъпност, корупция, наркотрафик, пране на пари, трафик на хора, изборни престъпления и др.

Ваня Стефанова е родена през 1973 г. и е завършила с отличен успех “Право” в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 1996 г.

Кариерата ѝ започва като помощник-следовател в Софийската окръжна следствена служба на 23 г., докато кара юридическия си стаж. Още като млад следовател работи по тежки криминални дела - за убийства, грабежи, отвличания, наркоразпространение, по дела срещу хора от ъндърграунда като Боян Петракиев-Барона, Константин Димитров-Косьо Самоковеца, Ицо Папата и др. Със Сарафов се познават още от онзи период.

През 2001 г. е назначена за прокурор в Районната прокуратура в Сливница, а две години по-късно става неин зам.-шеф. През 2010 г. е повишена в Софийската градска прокуратура (СГП). Там Стефанова е шеф на звеното “Антикорупция”, където се разследват корупционни дела в изпълнителната власт. През 2013 г. е един от тримата наблюдаващи прокурори по делото за т.нар. афера “Костинброд”. Единственият обвиняем, а после и подсъдим беше Росен Желязков, който по онова време е главен секретар на Министерския съвет. Той бе оправдан от Софийския градски съд, а прокуратурата не протестира.

Стефанова обаче е за кратко в екипа по това дело. През септември 2013. тя е избрана за зам.-шеф на ДАНС и остава на този пост до март 2015 г.

От 2019 г. е прокурор във Върховната касационна прокуратура, а от 2020 г. ръководи отдел “Специализиран”.