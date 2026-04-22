Граничен полицай спаси украинци, прегазени от рейс без шофьор (обзор)

Автобусът спрял насред пътя и паднал в дере до Малко Търново

Загинаха две жени

Двама убити, 16 ранени и двама арестувани шофьори – това е равносметката от кървавата катастрофа край Малко Търново в ранното утро на 22 април, когато спрял туристически автобус тръгва сам на заден ход, преобръща се в канавка и премазва две от пътничките. Жертвите, както и всички останали пасажери – общо 36 души, са от Украйна. Те пътували на екскурзия от Одеса към Одрин.

Инцидентът става около 7 ч сутринта малко преди автобусът да премине през ГКПП-то за Турция. По първоначални данни рейсът спрял заради авария. Единият от шофьорите обаче решил, че може да липсва гориво, и тръгнал с туба към близката бензиностанция. В това време пътниците наизлезли около рейса, но той потеглил внезапно на заден ход, помитайки пасажерите, и се преобърнал в канавката. Две украинки се оказали затиснати под тежката машина и издъхнали. Телата им останаха с часове под автобуса, а операцията по изтеглянето ѝ наложи затваряне на отсечката към граничния пункт в сряда следобед.

Осем от ранените са транспортирани в УМБАЛ-Бургас. Те са с различни травми, но без опасност за живота. След прегледи и изследвания за лечение в болница остават две жени. Останалите отказват да бъдат хоспитализирани.

В групата от Одеса има и деца, но те не са пострадали сериозно. Няколко часа след инцидента двамата шофьори и екскурзоводката, които също са от Украйна, бяха задържани. Според показания на пътници, когато шофьорът спрял рейса, не пуснал ръчната спирачка въпреки стръмния наклон на пътя.

“На място колегите са установили, че двамата шофьори от автобуса са извън него и извършват някакви дейности в двигателната част на автобуса. Те предприемат действия за обезпечаване на пътното платно. По неустановени до момента причини автобусът тръгва на заден ход, след което се обръща в канавка до пътя”, обясни директорът на полицията в Бургас старши комисар Николай Ненков. Кметът на Малко Търново Илиян Янчев пък сформира кризисен щаб и настанява 23-ма от пътниците в дневния център за възрастни в пограничното градче.

“Гледката беше ужасяваща. Много от пътниците бяха окървавени, със счупени ръце, крака, ребра Всички бяха много уплашени. Веднага създадохме организация, осигурихме храна и вода”, коментира пред “24 часа” кметът Янчев. И допълни, че бившият вицепремиер Валери Симеонов, който стопанисва хотел в района на Малко Търново, бил в готовност да настани украинската група, ако се наложи.

Пръв помощ на ранените украинци оказва граничният полицай Ивелин Арабаджиев, който е бил в дежурния екип, извършващ патрулна дейност по границата в деня на катастрофата, и става пряк очевидец на трагедията.

“От 7 часа сутринта, когато е станала катастрофата, до 11 ч граничният полицай Арабаджиев продължаваше да помага. Впуснал се е с риск за живота си, съвсем сам. Той ще бъде награден за проявената смелост и всеотдайност”, каза пред наш репортер кметът на Малко Търново.

“Предстои разследване, случаят е докладван на Окръжната прокуратура. Допускаме техническа неизправност”, уточни старши комисар Ненков. На мястото на инцидента бе и областният управител Добромир Гюлев.