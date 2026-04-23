23-годишният Мартин убил и нарязал баща си след спор за телевизор (Обзор)

Иван изпил литър водка, натяквал на сина си, че го издържал, докато учил в Германия

Злоупотреба с алкохол и спор за дистанционното на телевизора са в основата на убийството на 54-годишния Иван Родов в Пловдив. Арестуван е синът му Мартин, с когото живеели в малкия апартамент в жк “Тракия”, пред който бяха намерени чувалите с трупа на бащата. Младежът е направил пълни самопризнания.

Мартин се дразнел от поведението на баща си, който редовно употребявал алкохол, обиждал го и му натяквал, че докато бил студент в Германия, го издържал. Денят на убийството още не е известен, но се е случило през март. Тогава бащата и синът били в хола на жилището си. Иван вече бил изпил литър алкохол, синът му Мартин - около 200 г. Скарали се за дистанционното на телевизора. Бащата го държал и удрял с него по крака си. Мартин му направил забележка и се скарали. Тогава синът взел кухненски нож и пробол баща си в шията. Мъжът паднал на земята и починал. Синът му не се обадил в полицията, нито на Спешна помощ. Вместо това го нарязал на части. В следващите дни няколко пъти изхвърлял части от тялото в найлонови чували в контейнери за смет, близо до блок. Разследващите са назначили експертиза, която да покаже психологическото състояние на мвладежа.

Първите части от трупа бяха намерени в чувал до казаните пред блок 27 в “Тракия” на 8 април. Две седмици по-късно, на 21 април, полицията задържа сина на убития, който вече е с повдигнато обвинение.

Окръжната прокурорка на Пловдив Ваня Христева посочи в сряда, че е било трудно да се установи самоличността на убития мъж.

“Престъплението е извършено в края на март, около 29 - 30”, обясни наблюдаващият прокурор. През това време до намирането на останките синът живеел с трупа на баща си. Разчленяването станало в дома им. И двамата мъже били безработни.

От МВР обясниха още, че в разследването се включили и двама служители на Националната полиция. Органите на реда опитвали едновременно да установят самоличността и на жертвата, и на извършителя. В началото се фокусирали върху клошари и чужденци, проверявали и сигналите за домашно насилие от последните 3 месеца. Направена била и справка на обявените за изчезнали от цялата страна.

Все още не са намерени всички части на трупа на разчленения баща. В апартамента са открити биологични следи от убития, макар синът да е направил опит да ги прикрие. Зам. шефът на полицията в Пловдив Венелин Костов каза, че младежът заживял заедно с баща си в началото на март, но се карали редовно.

Водели затворен начин на живот и нямало сигнали от близки за изчезването на по-възрастния мъж. Синът му живял известно време в чужбина, но се прибрал у нас поради липса на средства. Наблюдаващият прокурор предполага, че финансовите проблеми може също да са били повод за скандали между тях.