Пейков, Попов, Панев и Панева във вихъра на преференциите - П-тата пропукват още ПП-ДБ (Обзор)

Двете формации в коалицията водиха кампанията разделно, сега пък от Асен Василев зависи как Манол Пейков, Чило Попов, Катя Панева и Владислав Панев ще поделят мандатите в Пловдив и Хасково

За Мирослав Иванов - мъжа на Лена, ДБ са лицемери

Сякаш две паралелни изборни кампании водиха двете формации в коалицията “Продължаваме промяната” - ДБ. Даже повече от две, защото вътре се вихреше и голяма надпревара за преференции, в които по принцип от “Да, България” са най-силни. Целият кипеж под повърхността бе ясно видим и по билбордовете на кандидатите - жълти за “Промяната” и сини на партньорите. Мериха си шрифта, назидаваха се, бяха раздалечили на почетно разстояние и пунктовете си за агитация в столицата, където е съсредоточен техният електорат. Различни събития и рекламни материали, дори различни послания.

Тихите скандали обаче избухнаха в голям вихър в социалните мрежи през последните два дни заради преференциите, които разбъркаха листите и заплашват да извадят популярни имена. Символ на тази междубратска борба стана издателят Манол Пейков, който засега не се класира пак да е депутат от Пловдив. Защото водачът на листата Асен Василев, който бе първи и в Хасково, се гласеше да влезе под тепетата. Над лидера на ПП тегнат тежки обвинения за разправа с партньорите.

Във фейсбук постове на развълнувания актив се разменят и откровени обиди, колеги на Пейков със сигурни мандати също коментират. Изобщо - съвместното съжителство на ПП и ДБ в новия парламент вече изглежда все по-трудно.

Те и в предишния често бяха на различно мнение и си имаха самостоятелни инициативи, прикрити зад “демократизма” в коалицията. Едва се разбраха за подредбата на листите, буквално в последния момент успяха да ги регистрират. “Диалогът” мина през ултиматуми и условия, жертва на които падна Явор Божанков - ПП поставиха вето върху включването му. В крайна сметка те се наложиха и за запазване на старата “решетка” за листите.

Истинска драма обаче се разигра, когато се установи, че подкрепата на ПП-ДБ се е вдигнала с 60 хил. гласа и само едно депутатско място повече в 52-ия парламент.

Висящ за него остана Пейков, който бе втори след Асен Василев в Пловдив. Но личният вот за Чило Попов - негов приятел (за когото сам Пейков агитираше) и също квота на “Да, България”, го измести. Партията започна яростна офанзива в социалните мрежи Василев да се закълне като депутат от Хасково, където също е първи. Манол Пейков, Чило Попов и Иван Кулин (от ляво на дясно) се снимаха заедно тази сряда, докато преференциалната буря се вихреше. СНИМКА: ФЕЙСБУК

Ако влезе от Хасково, ще е пък за сметка на ДСБ, защото втори бе бившият съпредседател на “Зелените” Владислав Панев, който стана тяхна квота. Той обаче също падна жертва на преференциите, изместен от свой - Катя Панева от националното ръководство на ДСБ прелетя от 11-о на второ място. Иначе тя има сигурно кресло в НС от столичния 25-и МИР.

Панева е сочена за едно от най-близките лица до лидера на ДСБ Атанас Атанасов. Щеше да стане здравен министър на мястото на проф. Христо Хинков след ротацията, ако сглобката не се бе разпаднала. Интересното е, че Панева бе в центъра на подобен сюжет и през октомври 2024 г. - пак беше втора след Асен Василев, но остана извън НС, защото той предпочете да е депутат от Хасково.

Така че дилемата за Василев е как да реши отношенията при партньорите - Панев или Пейков.

Икономистът Владо Панев бе сред заможните депутати. Има зад гърба си четири кратки мандата през 2021 и 2022 г. Този март, заедно с настоящия служебен министър Трайчо Траков, направиха нова дясна партия “Ускорение”, тръгнала първоначално като дискусионен клуб през 2024 г. Тогава Елисавета Белобрадова от “Да, БГ” бе сред основателите на клуба, сега е сред най-силните радетели за мандат на Манол Пейков.

Пловдивският издател в последния парламент

4 пъти е наказван със забележка заради непристойно поведение,

веднъж дори бе изгонен от заседание. Основното му аплоа бяха сблъсъците с “Възраждане”, преди няколко години заедно с Явор Божанков участваха в онази сцена на бутане и плюене между депутати. Подписът му стои срещу 6 законодателни промени и вота на недоверие срещу кабинета “Желязков”. “С изумление и малко тъга наблюдавам бурята в чаша вода по повод Манол Пейков”, реагира в сряда Асен Василев. Тримата съпредседатели на ДБ пазят публично мълчание по темата.

Преференциите ми в Пловдив са 5126, повече от тези в Хасково и повече от сбора на тези за Манол Пейков и Чило Попов заедно. “Както и Божидар Божанов каза, няма никакви предварителни договорки, нормално и уважително към избирателите е да вляза от избирателния район, където имам повече преференции”, обяви Василев. Но понеже става дума за двама кандидати на ДБ, обеща да се съобрази с “Да, БГ” и ДСБ, ако се обединят, че им е по-важно той да влезе от Хасково.

“След всяка кампания, в която се явяваме в коалиция с колегите от ДБ,

се случва едно и също. Неистов вой за места!

И целият ФБ гърми и трещи от коментари от това колко сме били лоши от ПП”, ядоса се и бившият шеф на парламента и мъж на Лена Бориславова Мирослав Иванов, който също бе начело на две листи.

Нарече ДБ лицемери

“Манол написа пост, в който да обяви, че най-работещите народни представители са от “Да, България”, докато беше депутатът с най-много отсъствия от пленарна зала. Дали това е проява на висока коалиционна култура?”, гневен е Иванов. Обвини и Мартин Димитров, че на минал вот избрал да влезе от София, вместо от Русе, за да прецака ПП.

Самата Лена написа: “Напълно излишна драма, която можеше да бъде решена с едно телефонно обаждане, а не със сълзливи или нападателни фейсбук постове”.

16 водачи имаха ПП, като Асен Василев, Николай Денков, Богдан Богданов, Богомил Петков и Мирослав Иванов бяха двойни. ДСБ и “Да, БГ” нямаха такива.

Подобен избор като Василев трябва да направи акад. Николай Денков между кадър на ДСБ в София и такъв от ПП в Благоевград (Иво Михайлов и Борис Джолев ).

По предварителни данни 20 от 37-те места в новата парламентарна група са за ДБ. 14 са сигурните на “Да, БГ”, вероятно ДСБ ще бъде с шест. Зависи от решенията в ПП, но статъкът от 17 ще отиде в ПП, толкова бяха и в предходния парламент, без да се броят Даниел Лорер и Явор Божанков.

Разместванията в пропорциите ще отворят въпроса не само за отношенията в коалицията, но вероятно

и за разпределението на държавната субсидия

ПП-ДБ трябва да приберат над 1,67 млн. евро за получените 408 845 гласа. По закон, ако няма предварително разписано споразумение, сумата се дели според броя на депутатите от всяка партия. За миналата година “Промяната” взе над 2,5 млн. лв., “Да, БГ” - малко над 1 милион, а ДСБ около 530 хил. лв.

“Предстои ни сериозен вътрешнопартиен разговор и провеждането на честна коалиционна дискусия. Защото, ако искаме на следващите избори да бъдем естественият носител на вот за развитие и промяна, ще трябва първо да променим своя подход, така че да предложим ясни послания и категорично поведение, които избирателите заслужават, а демокрацията ни изисква”, написа в сряда съпредседателят на “Да, БГ” Ивайло Мирчев.