90 изоставени коли са премахнати от улици и общински площи във Велико Търново

Близо 90 излезли от употреба автомобили, които не са в движение, но заемат общински площи и паркоместа в кварталите и междублоковите пространства, са установени от началото на годината във Велико Търново.

За половината от тях собствениците са изпълнили предписанията за доброволно премахване. Останалите са принудително репатрирани, бракувани и разкомплектовани, съобщиха от местната управа.

Проверките продължават на цялата територия на града. Понастоящем се обработват 73 преписки.

Сигнали следва да бъдат подавани до общинския отдел „Екология, чистота и озеленяване" – телефони 062619502 и 062619503, както чрез приложението за Android и iOS - „Гражданите на Велико Търново".

Изоставените МПС са вид отпадък по смисъла на Закона за управление на отпадъците. Те се премахват от общински или държавни площи при следните условия - регистрация, която е прекратена за повече от три месеца или годишен технически преглед, изтекъл повече от три месеца от определената дата за нова проверка.

При установяване на изоставен автомобил собственикът трябва да го премахне от заетата площ. Ако не го направи, се инициира процедура по принудително преместване на специализирана площадка. Ако там возилото не бъде потърсено в 14-дневен срок, следва неговото разкомплектоване, обясняват процедурата от общината.