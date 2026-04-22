Запалиха къща на бивш кмет на Добрич

Един от имотите – къща, на бившия кмет на Добрич, бивш областен управител и настоящ общински съветник Детелина Николова е била запалена. Работи се версията, че пожарът е умишлен, има задържани и разпитани лица по случая. Николова и семейството й не са били в къщата по време на пожара.

От ГЕРБ – Добрич, разпространиха позиция до медиите, в която остро осъждат акта на посегателство срещу личната собственост и изразяват подкрепата си към своя колега и нейното семейство

„.Вярваме, че компетентните институции ще извършат бързо, професионално и обективно разследване на случая, за да установят всички факти и обстоятелства, а при наличие на доказана вина законът ще бъде приложен с цялата си строгост." – се казва в позицията..