Патриарх Даниил ще отслужи света литургия за празника на св. Лазар Български в "Св. Неделя"

Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил ще отслужи света литургия за празника на св. новомъченик Лазар Български в митрополитския катедрален храм „Св. великомъченица Неделя", съобщават от Софийската митрополия.

Частица от мощите на св. новомъченик Лазар Български, от манастира „Св. Николай Мирликийски Чудотворец" на гръцкия остров Андрос, беше донесена вчера в София за поклонение. Светинята беше пренесена с литийно шествие и с камбанен звън от храма „Св. Марина" в двора на Софийската митрополия до митрополитската катедрала „Св. великомъченица Неделя". Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил участваше в литийното шествие, а в храма, заедно с него и с духовници от Българската православна църква, беше и Неврокопският митрополит Серафим.

Мощите пристигаха в София с благословението на българския патриарх и Софийския митрополит Даниил, както и със съдействието на фондацията „Православно наследство" от Женева, Швейцария, се казва в съобщението.

Свети Лазар бил родом от село Дебел дял, на 14 километра от град Габрово. Поради бедност на семейството той още като момче отишъл в Мала Азия и се условил да работи като овчар при заможен турчин, в село Сома, недалече от град Пергам (днес Бергама, Западна Турция). Като християнин обаче педизвикал омразата на някои хора, които започнали да го уговарят да приеме исляма. Лазар решително отхвърлил всички тези предложения да смени вярата си. Накрая бил осъден на смърт и го обесили на 23 април 1802 г. Тогава мъченикът бил на 28 години.