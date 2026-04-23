ЦИК ще обяви окончателните резултатите от изборите.Очаква се днес да стане ясно и разпределението на мандатите в новия парламент. Комисията ще обяви и каква е била избирателната активност на предсрочния вот в неделя. До утре депутати, избрани в два района, трябва писмено да заявят от коя листа желаят да влязат в парламента.

Овакантеното място ще се попълни от друг кандидат–депутат. А в събота ще станат ясни и имената на новите 240 народни представители, съобщава БНТ. Преди дни президентът Илияна Йотова обяви, че има готовност да свика 52-рото НС в сряда или четвъртък следващата седмица.