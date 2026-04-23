ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Изрязаха сцена със Сидни Суини от продължението на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22717581 www.24chasa.bg

Габровец вече 10 г. не може да върне колата си

1452
Полиция СНИМКА: МВР

Цветан от Габрово остана без колата си, след като се оказало, че тя е била издирвана. 2013 г.  той си закупил колата и 3 години е карал. Конфискували я му на Калотина. Това е станало, защото се издирва от Интерпол. Оказало се, че колата е била взета на лизинг и след това е била препродадена 5 пъти. Колата е минавала регистрация в КАТ, докато е била издирвана, съобщи Нова тв.

Цветан е останал без колата си вече 10 години. Оказало се, че колата е била купена, но след това лизингът е бил спрял да плащан и по-късно е продаван. Предишните собственици отричат да имат общо с автомобила. Прокуратурата обявила, че тъй като се води спор за собственост не връща колата на Цветан.

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

MILA.BG

Последно от

Български Фермер

