Габровец вече 10 г. не може да върне колата си

Цветан от Габрово остана без колата си, след като се оказало, че тя е била издирвана. 2013 г. той си закупил колата и 3 години е карал. Конфискували я му на Калотина. Това е станало, защото се издирва от Интерпол. Оказало се, че колата е била взета на лизинг и след това е била препродадена 5 пъти. Колата е минавала регистрация в КАТ, докато е била издирвана, съобщи Нова тв.

Цветан е останал без колата си вече 10 години. Оказало се, че колата е била купена, но след това лизингът е бил спрял да плащан и по-късно е продаван. Предишните собственици отричат да имат общо с автомобила. Прокуратурата обявила, че тъй като се води спор за собственост не връща колата на Цветан.