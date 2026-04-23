Съдът отмени ключов текст за оценките от матурите

Върховният административен съд отмени разпоредба, свързана с оценяването на държавните зрелостни изпити в 12-и клас. С решението отпада текстът, който определяше оценките от матурите като окончателни и не подлежащи на преразглеждане, като на учениците беше позволено единствено да се запознаят с резултатите си, съобщава "Сега".

Съдът приема, че въпросните правила са били приети в нарушение на закона. Решението идва само няколко месеца преди провеждането на зрелостните изпити и, по оценка на експерти, налага спешни действия от страна на Министерството на образованието за актуализиране на нормативната уредба.

Жалбата е подадена само срещу два текста от наредбата, свързани с оценяването на матурите, от ученичка, който е получил слаб 2. Съдът е преценил, че това я прави заинтересовано лице да оспорва правилата. В жалбата да атакувани само два текста от наредбата - разпоредбата, която гласи, че оценките от държавните зрелостни изпити са окончателни и текстът, който регламентира как зрелостникът може да се запознае с оценената си работа. Това става в училището, в което е приключил обучението си, в срок, определен от директора, срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.

Разпоредбата, която гласи, че оценките са окончателни, фигурира от самото приемане на наредбата. Самата наредба представлява държавен стандарт за оценяване на учениците и е изготвена на базата на новия по това време закон за предучилищното и училищното образование. Наредбата обаче е била внесена с доклад от заместник-министър без никакви мотиви, което е нарушение на закона за нормативните актове. Мотиви не са приложени и за втория атакуван текст, който определя реда за запознаване с оценените писмени работи. На тези основания съдът е отменил разпоредбите като незаконосъобразни. ВАС обаче не се е съгласил с преценката на долната инстанция, че актът е и нищожен, защото министърът е излязъл извън делегираните си по закон права и е уредил с наредба въпрос, който не е уреден в закона.

Тази година първата матура по БЕЛ е на 20 май, а втората задължителна матура - върху предмет по избор, е на 22 май.