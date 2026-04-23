Граничният полицай, спасил украинци край Малко Търново: Хората бяха шокирани, че ги вадя от автобуса

Разбих задния люк на тавана. Видях, че има много хора. Хората бяха шокирани. Започнаха един по един да излизат.

Това каза пред bTV граничният полицай Ивелин Арабаджиев, който вчера спаси живота на на десетки украински туристи край Малко Търново, след като автобусът им падна в канавка. При потеглянето му на самоход назад 2-ма души загинаха. А само благодарение на Ивелин жертвите са по-малко.

"Чуха се писъци, след като автобусът падна. Когато видях, че се преобръща, скочих в дерето и търсих някакъв изход", каза още граничният полицай.

"Картина беше потресаваща, кърваво, плачещи хора. Извадихме автобуса от канавката", каза пък кметът на Малко Търново Илиян Янчев. Ако не се е бил подпрял при хода си назад в голямо дърво, а пропадането в дерето беше продължило, щеше да има много повече жертви, казва кметът.

Той добави, че автобусът вече е изтеглен.

"Пътниците, които не са пострадали, вече са в хотел. А по обяд ще си тръгнат към Украйна", обясни той. Няма опасност за живота на двете жени, настанени в бургаската болница.