2 милиона нови мигранти в ЕС само за година

Иван Христанов: Има две огнища на антракс в България, изолирани са

Министърът на земеделието и храните Иван Христанов по време на заседание на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел.

Антраксът е изключително е опасно заболяване. Има две огнища в България, те са изолирани. Има 24 контактни лица и те са под медицинско наблюдение. Иззета е стока и е унищожена. Това заяви служебният министър на земеделието Иван Христанов пред Нова тв. Той допълни, че се работи, за да няма опасност за хората.

Става дума за обекти, които са незаконни или полузаконни.

В случая с мърша в складове в Монтанско, Христанов заяви, че става дума за плеяда от фирми. Според министъра става дума за политически чадър. Това, което завариха колегите не беше от вчера, става дума за мръсотия наслоявана от години, заяви Христанов. Той смята, че предходните контролни органи не са си вършили работа. 

