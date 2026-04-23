Проф. Малинов: Подмяната на висшия съдебен съвет трябва да започне веднага

Сарафов беше загубил почти пълното си достойнство, това бе оздравителен ход (напускането му на поста и.ф. главен прокурор). Подмяната на висшия съдебен съвет трябва да започне веднага. Нека първо се сменят тези хора, после ще мислим за промени, за да не се стига никога до тези сцени, които имахме през последните години. Те наистина се бяха самозабравили. И най-лесната прогноза е другата година да имаме висш съдебен съвет.

Това каза в ефира на bVT политологът проф. Светослав Малинов

"Спешно трябва да се предприемат няколко неща. Румен Радев няма мандат за промяна на конституцията, а да действа за променя за съдебната система. Има мандат да го прави веднага, мигновено. Големият проблем е корупцията", добави още проф. Малинов.

Диана Дамянова пък коментира, че ще се разбере скоро дали промените ще са тип моите хора за твоите хора.

Трябва да се отрежат ръцете на администрацията, която 25 г. върви само нагоре и се увеличава. Това е голямата драма на българската икономика. Дали ще сменим нашите хора с ваши е най-важният въпрос. Основният мандат на Радев е да напълно джобовете на България. Хората живеят зле, а той обеща по-добър живот", добави Дамянова.