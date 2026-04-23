Село остана без питейна вода заради фекални бактерии

Великотърновското село Габровци остана без питейна вода заради фекални бактерии. Това стана ясно след проверка.

"Казват, че водата не е годна. При нас са варовити и не се пие от чешмата. Който я пие, има стомашни проблеми. Купуваме си вода или си наливаме с туби", каза възрастният жител на селото Денчо Цонев.

По думи на кметския наместник Христо Медникаров населението на селото знае за проблеми.

"Уведомили сме, че водата не е за пийне. Има отклонение по микробиологични отпадъци. Трябва да се изгради нов естествен водопровод. Но това е изключително скъпо", добави Меднираков.

От ВиК Велико Търново пък обясниха, че в още 4 места в района има проблеми с водата и тя е негодна за пиене. Проблемът обаче е друг във въпросните населени места, а не както в село Габровци.