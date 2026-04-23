43 пожара потушени за денонощие, един е пострадал

За изминалото денонощие звената на "Пожарна безопасност и защита на населението" са реагирали на 77 сигнала за произшествия. Ликвидирани са 43 пожара, един човек е пострадал, съобщиха от МВР.

С преки материални щети са възникнали 18 пожара, от които осем са били в жилищни сгради, един - в спомагателни, временни или паянтови постройки, три - в транспортни средства, два - в съоръжения на открито и четири други. Без нанесени материални щети са възникнали 25 пожара.

Извършени са 31 спасителни дейности и помощни операции. Лъжливите повиквания са били три.