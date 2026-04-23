Прокурор: Колеги започнаха да се поздравяват след оставката на Борислав Сарафов

Тръгването на Борислав Сарафов е добро начало. Прокурори от системата се поздравяваха след тази новина. Слънцето изгря и държавата продължава да работи и след Сарафов. Случи се нещо, което беше необходимо. Системата вече ще работи нормално.

Това каза пред bTV окръжният прокурор на Плевен Владимир Николов.

"За да няма повече случаи като Нотариуси, Джуджета и т.н., трябва да решим всички казуси. Вярвам, че по-голямата част от прокурорите са честни. А тези, за които говорим, за много малко. Това ще е дълъг и болезнен процес", добави още Николов.

Той разкри, че е задължително в България да има главен прокурор, а не както някои партии предлагат тази функция да бъде махната.

Според него трябва да има публичност в прокуратурата, а също така и и във висшия съдебен съвет.

"Оставката на Сарафов е малка крачка напред", каза пък Антон Станков. Бившият министър на провосъдието заяви, че всеки главен прокурор "танцува" с политици. И добави, че прокуратурата много често се използва за политическо влияние.

"Оставката на Сарафов не означава, че сме решили проблеми. Престои избор на нов висш съдебен съвет, а това е много важно", каза още Станков.