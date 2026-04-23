Вътрешен министър ли ще е Иван Демерджиев? Той: Сърцето ми е в МВР

Не се готвя за никоя специална сфера, но като личен сантимент оставих такава емоция в Министерството на вътрешните работи. Аз съм човек обаче, който е готов да работи там, където е необходим и където ми бъде възложено.

Това заяви бившия служебен вътрешен министър, а сега новоизбран депутат от "Прогресивна България" Иван Демерджиев.

"Звучите като бъдещ министър в МВР - говорите така, сякаш утре влизате в министерството?", попитаха го водещите на сутрешния блок на БНТ.

"Не мога да кажа влизам ли утре, но сърцето ми остана в МВР", отвърна юристът.

Именно часове след като той ултимативно поиска Борислав Сарафов да подаде оставка, изпълняващият длъжността главен прокурор обяви оттеглянето си преди ден.

А дали няма да е правосъден министър, бе попитан още Демерджиев. "Където ми бъде възложена задача, винаги съм се стремял да давам най-дорото от себе си и ще го правя и занапред", отговори той.

Споделял високата оценка за главния секретар на МВР Георги Кандев, но отказа да отговори дали той ще остане на поста си при бъдещия кабинет.

Много скоро очаквам да се разберат министрите в бъдещия кабинет "Радев", заяви Демерджиев. При такова солидно мнозинство веднага след конституирането на парламента бързо ще се състави кабинет и ще започне работа, увери той.

За правителството не бих ограничавал избора до министрите, които Румен Радев не назначил своите служебни кабинети, подсказа още той.

Според Демержиев в партията на Радев още не било обсъдено и кой ще е председател на парламента и на групата на ПБ.

Нито ще изчегъртваме, нито ще водим война, ще проведем правови действия държавата да бъде освободена, възстановена и нейните институции да заработят. Добрите професионалисти в администрацията да не се боят от реваншистки действия. Но по върховете хората трябва да провеждат съответните политики, каза още юристът.