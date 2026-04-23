Член на ВСС: Сарафов още от миналата година имаше намерение да си тръгне

Лично на мен г-н Сарафов ме уведоми по телефона, че ще се откаже. Обясни, че не е редно, Мотиви не ми каза. Не бях изненадан. Борислав Сарафов имаше това намерение твърде отдавна, още от края на миналата година.

Това каза Огнян Дамянов, член на висшия съдебен съвет, пред bTV.

"Г-н Сарафов не е подал оставка, а се оттегли от функциите си от изпълняващ главен прокурор. Тя ще е на тази позиция в следващите 6 месеца или докато не бъде избран нов", обясни още членът на ВСС.

Той не смята, че висшият съдебен съвет не е нарушил закона по никакъв начин.

"Натискът, който се оказва, не мисля, че е добре за системата. Истината е, че натискът бе политически. Не мисля, че това е правилно", добави още Дамянов.

Със заместникът на Сарафов - Ваня Стефанова, която в момента ще е и.д. Дамянов е състудент. Познават се от 35 години. Той обясни, че тя е чудесен професионалист.

"За 6 месеца, колкото време, ще е на този пост, няма да има много промени", каза Дамянов.

"Емилия Русинова, която е свързана с Петьо Еврото, трябва да даде обяснение пред прокуратурата. Това трябва да стане до 2-3 седмици. Фактите, които бяха изнесени, не зная колко са достоверни. Малко ми е странно по какъв повод един министър разследва наш магистрат. Това дали е пътувала, ще се разбере скоро", добави още Дамянов,