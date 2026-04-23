Тракийският университет вече и с Факултет "Дигитални и зелени технологии"

С провеждането на първото Общо събрание официално започна дейността на Факултет „Дигитални и зелени технологии" при Тракийския университет в Стара Загора, съобщават от висшето училище. Събранието беше открито от ректора проф. Мирослав Карабалиев, който пожела успех на новоучреденото звено.

На заседанието за декан на факултета бе избрана проф. д.н. Даниела Орозова – професор по "Информатика и компютърни науки". Изборът ѝ поставя стабилна академична и управленска основа за развитието на структурата, чиято мисия е да осигурява висококачествено образование и научни изследвания в области с ключово значение за съвременното общество и икономика, коментират от университета.

Проф. Орозова заяви, че ще заложи на демократичност и прозрачност в управлението, последователност в приоритетите, определящи учебно-образователната и научноизследователската дейност, насърчаване на нови идеи и иновации, както и изграждане на устойчиво доверие с бизнеса, публичните институции и неправителствения сектор.

Проф. Даниела Орозова е завършила Софийски университет "Св. Климент Охридски", Факултет по математика и информатика, специалност „Информатика" през 1994 г. От 2012 г. е професор в научно направление 4.6 „Информатика и компютърни науки". От 2022 г. работи на основен трудов договор в Тракийския университет, а през 2023 г. защитава научната степен „доктор на науките" към Институт по информационни и комуникационни технологии – БАН.

Обучението във факултета ще се реализира в професионалните направления 4.6 „Информатика и компютърни науки" и 5.4 „Енергетика", с акцент върху дигиталната трансформация и устойчивото развитие. Интересът към тези направления расте както от страна на кандидат-студентите, така и от страна на бизнеса и обществените организации, което създава предпоставки за ориентирано към практиката обучение и ефективен трансфер на знания.

За момента академичният състав на факултета е структуриран в три катедри – „Софтуерно инженерство", „Зелени технологии" и „Киберсигурност", които отразяват стратегическия фокус върху дигитализацията, устойчивото развитие и сигурността на информационните системи.

През новата учебна година факултетът ще осъществява обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър" по специалностите "Софтуерно инженерство", "Информационни технологии" и "Киберсигурност в електронното управление", както и в магистърска програма "Топлоенергийни и екологични технологии и системи".

Едноврменно старта на нови интердисциплинарни специалности, които интегрират дигиталните и енергийните технологии и са насочени към нуждите на бизнеса и обществото в региона. Сред тях е планираната магистърска програма "Умни и зелени енергийни системи", ориентирана към подготовката на висококвалифицирани специалисти за устойчивата и интелигентна енергийна трансформация.