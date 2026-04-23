Клиент издаде дилърка на марихуана в Горна Оряховица, купувал от нея 1 г.

Дима Максимова

[email protected]

1336
Марихуана СНИМКА: СДВР

Служители на полицейското управление в Горна Оряховица задържаха жена, разпространяваща наркотични вещества, и клиентът й. В сряда около 18,30 ч. непосредствено след закупуване на дрога в железничарския град е извършена проверка на 29-годишен от с. Поликраище. В него е намерен и иззет около 0,1 грам растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на марихуана. От проведените действия по разследването е установено, че в период от една година той редовно се снабдявал с «трева» от 27-годишна жена от Г. Оряховица, посочват от ОДМВР - Велико Търново.

При последвало претърсване в жилището  на дилърката са установени и иззети мобилни телефони, мелничка и около 0,2 грама растителна маса, която при полеви наркотест е дала реакция на канабис.

Двамата са задържани за срок до 24 часа по ЗМВР. Работата по образуваното досъдебно производство продължава.

