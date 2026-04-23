Машинистите видели каруца да препуска към релсите край Певците, но било късно и 14-годишен загина

Водачът на талигата видял спуснатата бариера, но я заобиколил

Машинистите на пътническия влак, който на 2 юли м. г. блъсна каруца на жп прелеза край карловското село Певците и 14-годишно момче загина, я видели да приближава с висока скорост към релсите. Подали звуков сигнал и направили опит да спрат, но водачът на талигата не забелязал задаващия се локомотив, заобиколил спуснатата бариера и последвал неизбежен удар. Това става ясно от мотивите към условната присъда от 2 г. на каруцаря за фаталния край на детето.

След удара водачът и двете деца с него - второто било на 10, изхвърчали от талигата. По-малкото се свестило и видяло брат си и мъжа да лежат на земята със затворени очи и кръв по тях. Хукнало ужасено към с. Певците, за да разкаже на майка си какво е станало. 14-годишното момче починало от тежка черепно-мозъчна травма, водачът на каруцата също бил с тежки наранявания и опасност за живота. Пробите му за алкохол и наркотици били отрицателни.

Той беше обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост, наказанието за което е до 5 г. затвор. Произнесената първоначална присъда е 3 години, защото мъжът не е осъждан, съдействал е на разследването, работи, има семейство и е изразил съжаление за случилото се. Признал е вината си, което му гарантира намаляване на наказанието с една трета, и така то става 2 години. Състав на районния съд в Карлово намира, че за да се поправи, не е необходимо каруцарят да влиза в затвора и така присъдата е условна с изпитателен срок от 4 години.