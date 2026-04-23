Русия: Получихме покана за участие в срещата на Г-...

Откриха откраднато в Стражица куче "Кане корсо"

Дима Максимова

Служители на полицейското управление в Стражица намериха откраднато куче. На 22 април тази година жителка на Стражица е потърсила съдействие в полицейското управление. Тя обяснила, че на 14 април е било откраднато домашното й куче, порода „Кане корсо".

8-месечното куче случайно било излязло от имота до главния път, когато от там преминал похитителят. Той подмамил кучето с храна и го качил в багажника на автомобила си, след което го откарал в Пловдивско. 

По видеокамери и със съдействието на полицаите от село Труд, животното и мъжът, който го е взел - 30-годишен от Пловдив, познат на полицията, били открити. Домашният любимец е  върнат на собственичката.

Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.

