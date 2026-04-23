Кандидат-депутатка на Радев стана зам.-кмет на Белоградчик

Женя Живова, която бе пета във видинската листа на "Прогресивна България", вече е назначена за заместник-кмет по финанси и приходи в община Белоградчик.

За новия й пост съобщи кметът Боян Минков. Тя е магистър по публична администрация от свищовския университет и дългогодишен служител в общинската администрация.

Едва четири дни след изборите представители на местната власт припознават идеите на партията победител, отбелязва "Сега" и припомня, че кметът Минков бе избран в Белоградчик като кандидат на БСП.

В Пловдив път тече промоциране на групата в общинския съвет ''Независими за Пловдив" като глас на ПБ. Румен Радев лично поведе депутатската листа под тепетата за вота на 19 април. Последен в нея бе Илия Гатев, който е съветник от въпросната група независими. "Не изключвам такава възможност", коментира Гатев пред БНР дали той и колегите му ще представляват партията на Румен Радев. Досега групата се състоеше от трима членове, а ден след парламентарния вот станаха четирима. Всички те влязоха в общинския съвет чрез други формации (ПП-ДБ, ИТН, самият Гатев - от БСП), но ги напуснаха през мандата. Няколко пловдивски съветника приветстваха победата на ПБ. Вървят слухове в града, че "стари муцуни" като Славчо Атанасов също може да се приобщят.

БСП, структурата около Мая Манолова и ВМРО са формациите от местната власт, захранили листите на ПБ.

Засега е сигурно, че ПБ без избори си има кмет - Атанас Калчев в Кричим, който стана съучредител на коалицията, с която се яви Радев. Кметът на Полски Тръмбеш Георги Чакъров пък бе в инициативния му комитет по издигането за втори мандат.