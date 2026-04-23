Името на Ивайло Калушев се появи в списъците за гласуване

Главното действащо лице в сагата "Петрохан" се води живо в секция 16 в Монтана

Ивайло Калушев възкръсна покрай изборите! Името му се появи в избирателните списъци с гласоподаватели, които можеха да упражнят правото си на вот за народни представители в неделя в секция номер 16 в Монтана, показа проверка на "България Днес".

Изборите се проведоха повече от два месеца след трагедията "Петрохан". На 2 февруари в хижа "Петрохан" бяха намерени застреляни Ивайло Иванов-Ивей, Дечо Василев и Пламен Статев. Няколко дни по-късно - на 8 февруари, под връх Околчица бяха открити застреляни и останалите от групата Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев.

Според официалната версия на разследващите тримата от хижата са се самоубили, а в кемпера под върха Калушев е убил младите си спътници и си е теглил куршума.

Близките на жертвите продължават да не вярват на тази версия и са категорични, че те са били убити.

Последният брифинг на криминалистите беше в началото на март. Тогава стана ясно, че са възложени редица експертизи. Най-важната е комплексна психологична, теологична и сексологична. Тя трябва да даде представа за мотивите на рейнджърите будисти да сложат край на живота си. Съмненията са свързани с твърдения за педофилия и нестандартни будистки практики.

Разследващите разчитат и на международна помощ за спасяване на файлове от камерите в хижата, насочени към главния вход, които може да са заснели стрелбата. Устройствата са увредени от запаления пожар във фаталната вечер на 1 февруари.

Няма нова информация, която може да бъде съобщена по случая "Петрохан-Околчица", отговориха на запитване от Окръжната прокуратура - София.

На фона на цялата обществена реакция по случая, определен от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов като "Туин Пийкс", се оказва, че най-обсъжданата жертва - лама Иво, се води жив. Или поне с право да пусне бюлетина.

Името на Калушев е сред имащите право на глас в секция 16 в Монтана. Гласоподавателите са могли да упражнят своя вот в Трето ОУ "Д-р П. Берон" на ул. "Княз Ал. Батенберг" 51.

