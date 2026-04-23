Хванаха двама пияни шофьори в Монтанско

Засякоха двама водачи, упавлявали автомобила си под въздействието на алкохол и наркотични вещества.

Водач на лек автомобил, управлявал под въздействието на алкохол и наркотични вещества и причинил ПТП в крайдунавския град, е задържан в Районно управление-Лом.

На 22.04.2026 г. около 22,20 ч. на ул. "Кубадин" в гр. Лом, при движение към кръстовището с ул. "Шипка", 27-годишен водач от крайдунавския град при управление на лекия си автомобил "Фолксваген Голф" с монтанска регистрация поради несъобразена скорост губи контрол над волана и се блъска в гаражна врата, след което продължава и спира пред частен имот. При реализираното ПТП са причинени материални щети по металната врата и по автомобила. Пристигналите на място служители на РУ Лом извършили проверка на водача, при която установили, че МПС-то е с прекратена регистрация поради липса на застраховка „Гражданска отговорност", а шофьорът е управлявал под въздействие на алкохол и кокаин, отчетени с алкотест и дръг тест. Местопроизшествието е посетено от дежурна оперативна група, извършен е оглед. Образувани са три бързи производства по чл. 343б, ал. 1 от НК, по чл. 345, ал.2 от НК и по чл. 343б, ал. 3 от НК. На водача са съставени 4 акта по ЗДвП и е задържан до 24 часа. Лекият автомобил е иззет от органите на МВР. Работа по случая продължава РУ Лом.

32-годишен жител на село Владимирово, община Бойчиновци, е задържан за притежание на наркотични вещества.

Същият ден около 15,00 ч. служители от Участък Бойчиновци при РУ Монтана след получена информация извършили претърсване на частен адрес в село Владимирово, обитаван от местен жител на 32 г., при което намерили иззели общо 112,4 грама суха зелена на цвят тревиста маса от вида "чай за пушене". Част от наркотичните вещества били опаковани в 57 полиетиленови пликчета. На притежателя на дрогата е наложено задържане до 24 часа по ЗМВР. Работата по случая продължава.