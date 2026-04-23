Граждани протестират с искане за ефективни присъди за насилие над животни. Протестът е пред сградата на Софийския градски съд, където днес се гледа делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, обвинени за участие в организирана престъпна група във връзка с жестокост и причиняване на смърт на гръбначни животни и пране на пари, предава БТА.

Тук сме, за да напомним искането си за ефективни и сериозни присъди, не сме забравили и сме начертали ясно границите на търпимост, каза пред журналисти Анжела Мусави от протестиращите. По думите ѝ защитниците на животните очакват ефективни и тежки присъди за двамата обвиняеми, както и за всички насилници на животни. Според Мусаваи зоополицията не работи по начина, по който трябва.

Настояваме за ефективни присъди за насилниците над животни, каза Златин Младенски, основател на организацията "Мечо и приятели". По думите на Младенски насилието над животни се среща всекидневно. За нас е важно да има ефективни присъди и е добре, че въпреки обжалванията, Сашова и Георгиев са още в ареста, добави той. Според Младенски зоополицията в България е проформа, а обучените зоополицаи не са достатъчно на брой. Младенски допълни, че е необходима превенция на насилието над животни чрез образователни кампании за хуманно отношение към тях. Насилието над животни почти винаги прераства в насилие над хора, каза още Младенски.

Сашова и Георгиев бяха задържани през март 2025 г.