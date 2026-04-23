Шофьор на микробус носил 119 шишенца ботулинов токсин в джобовете си (Видео, снимки)

СНИМКА: Агенция "Митници"

Задържаха 119 шишенца с ботулинов токсин на "Капитан Андреево". Те са били открити в джобовете на шофьор на товарен микробус, влизащ в страната от Турция, съобщават от пресцентъра на Агенция "Митници".

Шишенцата с ботулиновия токсин, който не е регистриран и няма разрешение за употреба в България, са намерени при проверка на товарното превозно средство с турска регистрация. То е пристигнало на ГКПП-то около 19 часа на 21 април.

Водачът- турски гражданин, декларирал единствено превозваната стока от Турция през България за Великобритания. След анализ на риска превозното средство е селектирано за щателна митническа проверка. При извършения личен преглед на водача, в двата джоба на елека му, са открити по един полиетиленов плик, всеки съдържащ медицински продукти.

Според личните обяснения на шофьора той ги пренасял с цел продажба, но не знаел, че трябва да ги декларира. 

Контрабандният медицински продукт е иззет. На нарушителя е съставен акт по Закона за митниците за пренасянето през държавната граница на лекарствени продукти без знанието и разрешението на митническите органи.

