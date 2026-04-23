Жена е пострадала при катастрофа между автомобил и велосипед във Видин

Жена е пострадала при пътнотранспортно произшествие във Видин, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал вчера около 13:05 часа. В полицията е постъпил сигнал за катастрофа в областния град. По първоначални данни 37-годишен водач на лек автомобил „Ауди" с врачанска регистрация се е движел по ул. „Райна Княгиня" в посока от ул. „Цар Симеон Велики" към ул. „Княз Борис I". На около 30 метра преди кръстовището с ул. „Бдин" в предната дясна врата на автомобила се е блъснал велосипед, управляван от 55-годишна жена от Видин. Жената е транспортирана и настанена във видинската болница със съмнение за комоцио.

Оперативна група е извършила оглед на местопроизшествието, като е образувано досъдебно производство.

По данни на МВР за последното денонощие на територията на страната са станали 11 катастрофи, при които са загинали двама души, а 21 са ранени, пише БТА.

