Унищожиха над 7,1 т месо с изтекъл срок в кланица в село Здравец

Над 7,1 тона месо и месни продукти са унищожени в екарисаж след проверка на Областната дирекция по безопасност на храните в Търговище в кланица, разположена в село Здравец.

В предприятието, което се занимава с обработка на свине и домашни копитни животни, са били установени сериозни нарушения. В хладилните камери са открити значителни количества месо и субпродукти с изтекъл срок на годност, както и такива без необходимата маркировка и етикетировка, съобщиха от Българската агенция за безопасност на храните.

По данни на инспекторите, са установени 3,654 тона свински разфасовки и 1,692 тона свински субпродукти с изтекъл срок на годност. Открити са още 124 кг месо от едри преживни животни, 317 кг свински глави и 1,354 тона свински крака и уши без идентификация.

При проверката са констатирани и несъответствия, свързани със сградния фонд и оборудването на обекта.

На собственика на предприятието ще бъдат връчени предписание и акт за установяване на административно нарушение.