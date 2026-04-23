Осъдиха на 2 г. затвор мъж, намушкал свой съсед при скандал в София

По внесен обвинителен акт на Софийска районна прокуратура е осъден на затвор мъж, причинил средна телесна повреда на съсед.

И.Б. е привлечен към наказателна отговорност за това, че на 03.12.2018 г. около 23,20 часа на етажна площадка на блок в ж.к. "Люлин" в гр. София, след спор е нанесъл удари с нож на Ж.Т. Обвиняемият е причинил средна телесна повреда на пострадалия, изразяваща се в увреждане на целостта на сухожилията на мускулите на пръст на лявата ръка и увреждане на целостта на нерв в същата област.

По случая е водено досъдебно производство за престъпление по чл. 129, ал.2, вр. ал. 1 от НК. В хода на разследването са разпитани свидетели и са направени експертизи, които сочат И.Б. като автор на деянието. Разследването е приключило за една година, като е внесен обвинителен акт в съда, съобщиха от прокуратурата.

Състав на Софийски районен съд призна И.Б. за виновен по повдигнатото му обвинение и му наложи наказание лишаване от свобода за срок от 2 години, което той следва да изтърпи ефективно при общ режим.

Присъдата подлежи на обжалване пред Софийски градски съд.