Трима бяха осъдени за купуване на гласове в Плевенско

Районните съдилища в Плевен, Никопол и Кнежа са постановили три осъдителни присъди за изборни престъпления, след като в рамките на дни са разкрити няколко случая за купуване на гласове. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Плевен. Допълнено е, че зад успешните разследвания стои добрата координация между полицията и прокуратурата, довела до събиране на надеждни доказателства и бързо правораздаване. И трите случая са приключили с присъди.

Районният съд в Плевен е наложил на 27-годишно наказание една година лишаване от свобода, което е отложено с тригодишен изпитателен срок и глоба в полза на държавата в размер на 5100 евро. Присъдата е за това, че на 17 април в село Вълчитрън жената е дала парична сума на избирател с цел да го склони да гласува в полза на конкретна политическа партия.

Два дни по-късно – на 19 април, в Никопол 40-годишен мъж също е предложил пари за вот. Отново в изборния ден – 19 април, в село Долни Луковит е засечен 37-годишен при опит за подобни незаконни сделки. Заподозрените са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа по Закона за МВР. Привлечени са в качеството на обвиняеми и им е постановена мярка за неотклонение "Задържане под стража" за срок до 72 часа.

На 22 април съдът е осъдил и тях. На 40-годишния е наложено наказание четири месеца лишаване от свобода, което ще изтърпява при строг режим, а 37-годишният е с наказание 11 месеца лишаване от свобода, отложено с три години изпитателен срок. Влезлите в сила съдебни актове са за престъпления по чл. 167 от Наказателния кодекс, който санкционира нарушения на избирателния процес, уточнява БТА.